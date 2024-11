Puntomagazine.it - Torre Annunziata, tentato omicidio: arrestato un minorenne

Leggi su Puntomagazine.it

Ilavrebbe partecipato alavvenuto in un lido balneare dilo scorso 19 luglioIeri, personale del Commissariato die della Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in Istituto Pena Minori.Destinatario del provvedimento cautelare ungravemente indiziato del reato diaggravato e porto e detenzione di arma da fuoco.I reati commessi con l’aggravante di aver agito con il metodo mafioso in concorso con persona maggiorenne. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Il minore è gravemente indiziato di essere uno dei due autori della sparatoria avvenuta inpiena estate lo scorso 19 luglio, all’interno di un noto lido balneare di, all’atto del ‘raid’ affollato di bagnanti di ogni età.