Terracina terminati i lavori del primo intervento al Parco della Rimembranza 

, 22 novembre 2024 – Sonoper ildei due interventi programmati per ilRimembranza necessari per la riapertura di via San Francesco. Lunedì 11 novembre infatti si è aperto il cantiere per procedere all’opera di “disgaggio” per la messa in sicurezzascarpata del, con la rimozione di tutte quelle parti di roccia che risultino a rischio di distacco e di caduta. Terminata questa prima fase, si è proceduto subito ad installare una struttura ad ulteriore protezioneparete rocciosa.L’interosi è concluso nella giornata di giovedì 21 novembre.Per quanto riguarda invece il secondo e ultimoprogrammato, che prevede la messa in sicurezza del muro prospiciente la strada, è alle battute finali l’affidamento del progetto esecutivo, con iche partiranno una volta approvato.