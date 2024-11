Sport.quotidiano.net - Serie A, tredicesima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 22 novembre 2024 – Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali torna laA, che si appresta a vivere la 13esima. Il turno verrà inaugurato nelladi sabato dalla trasferta dell'Inter sul campo dell'Hellas Verona. Subito dopo, ecco il match clou fra Milan e Juventus, mentre l'Atalanta sarà di scena in quel di Parma. Fari puntati domenica su Napoli-Roma, che vedrà cominciare il nuovo corso giallorosso con Claudio Ranieri in panchina. Altro duello davvero interessante quello fra Lazio e Bologna. Restando nei piani alti della classifica, la Fiorentina sarà impegnata a Como. In chiave salvezza invece, occhio a Genoa-Cagliari - con il debutto di Patrick Vieira da tecnico del Grifone - e Venezia-Lecce. A completare il quadro ci sono Torino-Monza ed Empoli-Udinese. Il programma dellevederle Hellas Verona-Inter: sabato 23 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Milan-Juventus: sabato 23 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Atalanta: sabato 23 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Genoa-Cagliari: domenica 24 novembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Fiorentina: domenica 24 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Torino-Monza: domenica 24 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Napoli-Roma: domenica 24 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lazio-Bologna: domenica 24 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Empoli-Udinese: lunedì 25 novembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Lecce: lunedì 25 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; LeHellas Verona-Inter Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.