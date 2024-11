Scienza riconoscere i segnali dell’Alzheimer attraverso l’uso di microfoni auricolari

Leggi su Ildenaro.it

Nel prossimo futuro l’Alzheimer potrebbe essere diagnosticato individuando iprecoci della malattiadi. Questa incoraggiante prospettiva e’ stata presentata dagli scienziati dell’École de Technologie Supérieure e della Dartmouth University, che hanno riportato i risultati del proprio lavoro durante il 187 Meeting dell’Acoustical Society of America. Il team, guidato da Miriam Boutros, ha valutato l’efficacia di un metodo alternativo per monitorare i movimenti oculari. La malattia di Alzheimer, spiegano gli esperti, colpisce oltre 50 milioni di persone a livello globale. Non esiste una cura nota e la natura lenta e progressiva della condizione rende difficile una diagnosi precoce. Gli autori sottolineano che uno dei primi segni di decadimento cerebrale e’ associato alle saccadi, rapidi movimenti oculari involontari, che nelle persone con Alzheimer si manifestano in modo piu’ lento, meno preciso e ritardato rispetto agli individui sani.