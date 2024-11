Ilgiorno.it - Opere Pie, raccolta fondi al via: anziani e bambini artisti con le creazioni dei laboratori

Leggi su Ilgiorno.it

Fombio (Lodi) – Parte un progetto intergenerazionale alla scuola dell’infanzia “Don Zeno“ di Fombio. “Raccoglieremoper la fondazionePie di Codogno”. L’iniziativa si chiama “L’età dell’arte, l’arte non ha età“ e coinvolge la scuola dell’infanzia, alcune classi della scuola media Ognissanti di Codogno e lePie (sia gli ospiti della residenza sanitaria assistenziale che del centro diurno). Si tratta di strutture dell’istituto comprensivo di Codogno, sempre attento a sensibilizzare su temi di stringente attualità. Il programma condiviso sarà articolato su diverse tappe: ci saranno, ad esempio,intergenerazionali, come quelli per lavorare l’argilla e di pittura su piastrelle. Non mancheranno momenti di festa, per scoprire insieme che, spesso,hanno in comune molti aspetti, su tutti la necessità di essere accuditi.