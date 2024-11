Libano colpita ancora una base Unifil | feriti quattro italiani

Leggi su Open.online

una volta unadella missione Onu nel sud delè statanello scambio di artiglieria tra le Forze di difesa d’Israele ed Hezbollah. Nell’esplosione sono rimasticaschi blu. Secondo quanto hanno fatto trapelare all’Ansa fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Intanto si sta cercando di ricostruire l’accaduto, per capire di chi sono le responsabilità. L’ultimo incidente simile era avvenuto appena tre giorni fa, il 19 novembre, al quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest dia Shama. In quella occasione 8 razzi avevano colpito la, probabilmente proiettili lanciati da Hezbollah, in una giornata in cui si sono contati in tutto tre episodi analoghi contro altrettante basi.L'articolounaproviene da Open.