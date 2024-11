IA e Riforma Tributaria al centro della Giornata Internazionale di Studi "Linguistica ed Economia"

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 29 novembre, dalle ore 9.30, nella sede di Castel Capuano a Napoli, ladied”, a cura di Eduardo Maria Piccirilli e Valentina Russo, organizzata da Ium, Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano e l’Associazione Proposta Giustizia. Con un format inaugurato nel 2018, quest’anno giunge alla IV edizione un evento ideato per ragionare su due aspetti centrali nella vita di ognuno di noi: le lingue e l’.Unache mette insieme accademici, professionisti ed esperti internazionali per riflettere sul ruolo delle lingue e delle culture in un contesto sempre più globalizzato e caratterizzato da innovazioni tecnologiche, una su tutte l’AI generativa, il cui impatto tanto sulla lingua quanto sull’dei popoli non può essere ignorato.