Ilrestodelcarlino.it - Fiera di Santa Lucia a Bologna: il Natale può avere inizio. Video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 novembre 2024 – È quel momento dell’an no in cui le luci e i mercatini diiniziano a colorare. Anche sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore, inizia il conto alla rovescia verso la festività più attesa dell’anno, con la tradizionaledi, inaugurata questa sera alla presenza di numerosi cittadini, commercianti e istituzioni, tra cui il sindaco Matteo Lepore, il quale si intrattiene con i cittadini concedendosi ae selfie. E poi sottolinea: "Unarinata che siamo contenti dinella nostra città. Il Comune tutela le cose originali, tradizionali del territorio, e aiuta chi ci lavora”. Piste del giacchio: dove sono in regione Al fianco di Lepore, ha preso la parola l’assessora comunale al Commercio, Luisa Guidone. “Ogni anno il mercatino è sempre più amato dalla cittadinanza perché porta la magia deltra le nostre strade ed è, grazie agli operatori, importante per il commercio locale”.