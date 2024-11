È nata Alma La vip di Canale 5 finalmente mamma perché ha scelto questo nome

Leggi su Caffeinamagazine.it

, fiocco rosa per la protagonista del programma di5. Si tratta della prima figlia avuta dal compagno Andrea. L’annuncio della gravidanza era arrivato a giugno scorso, con un video che racchiudeva tutte le emozioni che la coppia stava vivendo in quei giorni. Dai baci sul pancino appena accennato alle chiamate ad amici e parenti per comunicare la bella notizia fino all’ecografia.Poco dopo l’annuncio del sesso e del, con tanto di spiegazione. I fan sapevano quindi che sarebbeuna bambina e che si sarebbe chiamata. Significa “‘che nutre’, ‘che dà vita’ acquisendo poi anche il senso di ‘che fa del bene’, ‘gentile’. Tu, amore nostro, sei la nostra anima gentile, che ci farà diventare genitori! Ti ho sog, mentre mi guardavi di notte, eri così bella da non poterti neanche descrivere”, rivelava sotto il video del gender reveal.