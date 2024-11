Iodonna.it - Cosa chiedono i pazienti fibromialgici? Gli esperti spiegano cosa è stato fatto e cosa è importante fare

La fibromialgia è una malattia invisibile che può rendere dolorose, talvolta persino impossibili, semplici azioni come alzarsi la mattina dal letto o tenere in braccio il proprio figlio. Alla sintomatologia varia e invalidante si aggiungono la difformità di trattamento della patologia nelle diverse Regioni. Mancano centri multidisciplinari e approvazioni farmacologiche. Senza contare ilche esiste una scarsa sensibilizzazione con cui spesso le persone affette da fibromialgia devonoi conti. Anche tra gli operatori sanitari. Fibromialgia: che cos’è, chi ne soffre e i consigli per riconoscere i sintomi X Leggi anche › La “dieta” contro la Fibromialgia: i cibi sì e quelli no per stare meglio Fibromialgia: i numeri della malattiaSecondo quanto spiega l’Istituto Superiore di Sanità, «È una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica, e riduzione del tono dell’umore.