Un altro Dae a Tresana. E’ il settimo installato

In arrivo un nuovo Dae. Sabato alle 10 nella struttura turistico-ricettiva Ospitale1453, inaugurata la scorsa estate a Villa di, si terrà l’installazione di un defibrillatore semiautomatico esterno. L’area in questione è caratterizzata, come molte aree più interne della Lunigiana, da un abitato sparso con le frazioni di Villa, Villecchia, Camporella, Pera e Ortigaro. "Si tratta del proseguimento del progetto di cardioprotezione che è in corso da alcuni anni", sottolinea il sindaco die assessore della Società della Salute, Matteo Mastrini. Salgono a sette, con questo, i dispositivi complessivamente presenti nel territorio comunale di: nella frazione di Barbarasco presso il campo sportivo, nella palestra comunale, al parco fiera, nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria ed a Groppo presso il circolo Acli.