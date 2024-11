Serie C stangate nel girone C | 6 punti di penalizzazione per il Taranto 4 per la Turris

Leggi su Sportface.it

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato siache, squadre che militano nelC diC. Seidiper ilnell’ambito dei procedimenti n. 92 e 93 con dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti amministratore unico, e per Massimo Giove, all’epoca dei fatti procuratore speciale.Diventano dunque 10 idiper il club pugliese, già deferito in passato su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre 2024 degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.“Inoltre, nell’ambito del procedimento n.