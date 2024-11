Ilgiorno.it - Sciopero treni in Lombardia nel weekend del 23 e 24 novembre: nessuna fascia di garanzia

Si preannuncia un fine settimana di disagi per chi ha intenzione di muoversi in treno. È stato infatti confermato unodel personale ditalia, Trenord e del gruppo Ferrovie dello Stato che inizierà alle 21.00 di sabato 23e finirà alle 21.00 di domenica 24. Essendo giorni festivi, non sono previste fasce di. A proclamare la protesta nazionale, annunciato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono i sindacati Usb lavoro privato e Osr Orsa Ferrovie. Inè rischio la circolazione dei convogli regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza: sono probabili ritardi e cancellazioni. Collegamenti aeroportuali Nel caso di cancellazione deidel servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.