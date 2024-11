Calciomercato.it - Rivelazione in Liga: l’Inter e Marotta anticipano tutti, che colpaccio

Leggi su Calciomercato.it

Sviluppi inattesi di calciomercato per, le mosse nerazzurre per un calciatore che in Spagna sta stupendoDiverse squadre, in Serie A e non solo, stanno preparando una campagna acquisti di un certo impatto in vista della finestra di trasferimenti di gennaio. Tra queste, almeno stando alle dichiarazioni rese pubblicamente, non dovrebbe però esserciin, che– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Qualche giorno fa, il presidente nerazzurro Beppeha dichiarato che la squadra non sembrerebbe aver bisogno di ritocchi di metà stagione, essendo abbastanza completa. Potrebbe, tuttavia, essersi trattato di pretattica da parte del numero uno interista, per non svelare le proprie strategie. Bisognerà in ogni caso attendere l’emergere di eventuali necessità da parte dei campioni d’Italia per capire se ci sarà effettivamente qualche mossa a gennaio.