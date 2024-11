Gaeta.it - Philip Hammarskjold si unisce alla Pro Recco: una nuova era per la pallanuoto italiana

La notizia del giorno è l'ingresso di, noto imprenditore e finanziere statunitense, nella squadra di pnuoto Pro. Il suo coinvolgimento, in partnership con la famiglia Behring, segna un momento cruciale per il club, promettendo di apportare un significativo supporto sia a livello strutturale che sportivo.L'impatto dell'ingresso dinel clubL'annuncio dell'unione tra le famigliee Behring pone le basi per un ampliamento delle prospettive della Pro. Conche assume il ruolo di comproprietario, il club di pnuoto entra in unafase di crescita. La comunicazione ufficiale del club sottolinea come questa collaborazione possa rafforzare non solo la squadra, ma anche l'intero ambiente sportivo attorno ad essa.