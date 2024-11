Ilgiorno.it - Omicidio del vicebrigadiere Custra, Raffaele Ventura libero di tornare in Italia: pena estinta

Milano, 21 novembre 2024 -, che vive in Francia da oltre 40 anni, èdiin: è stata infatti dichiarataper “decorso del tempo” ladell’ ex delle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato per concorso morale nell'del '77 delAntonioa Milano. Il 75enne era stato condannato per l'dicome concorrente «morale», mentre l'autore materiale era stato Mario Ferrandi. Di quella manifestazione della sinistra extraparlamentare rimase iconica per gli anni di piombo anche la foto di un giovane che a braccia tese impugnava una pistola. Il 75enne era uno dei 10 ex terroristi che con l'operazione “Ombre rosse” del 2021 avrebbero dovuto rientrare indalla Francia per scontare le condanne, ma i giudici francesi negarono le estradizioni.