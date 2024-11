Ilfattoquotidiano.it - Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv, vietato l’ingresso allo striscione “Stop the War”

Giovedì sera. Al forum di Assago si gioca, Eurolega di basket. I tifosi della squadra ospite sventolano le bandiere israeliane. Ma locon su scritto “the War” della curva milanese non viene fatto entrare. “La situazione è andata abbondantemente fuori controllo – denuncia il consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini – Esattamente cos’ha di sovversivo o antisemita questo messaggio? Ma a che punto dicensura siamo arrivati?”.Le manifestazioni di dissenso non si sono fermate qui. Fuori dal palazzetto un gruppo di attivisti pro Palestina ha distribuito dei cartellini rossi con la scritta “Red card To Israel”. Cartellini che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine ad alcuni tifosi. Ma alcuni di questi sono riusciti ad entrare e sono stati sventolati durante la partita.