"Noi, ambasciatori della cucina a Parigi"

E’ acon studenti ed insegnanti Massimiliano Urbinati, dirigente dell’ istituto d’istruzione superiore ’Vergani-Navarra’. "Siamo stati scelti – spiega nel trafficocapitaleFrancia – come scuola ambasciatrice per la candidaturaitaliana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Un grande riconoscimento, eravamo presenti con un nostro banchetto all’ambasciata d’Italia". Un riconoscimento certo per la scuola e anche per la cità di Ferrara. E, ciliegina sulla torta, ecco che è arrivata la ’classifica’ di Eduscopio con l’indice di occupazione, ovvero la percentuale degli occupati, i ragazzi che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi dua anni dal conseguimento del diploma. L’istituto d’istruzione superiore ’Vergani-Navarra’, tra gli istituti professionali servizi (questa la dicitura) è al secondo posto con una percentuale del 69%.