Anteprima24.it - Mercato di Piazza Risorgimento, incontro Ambrosone-Sorice: scongiurata la protesta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi si è tenuto untra l’assessore alle Attività Produttive Luigie il rappresentante degli operatori commerciali su aree pubbliche Cosimoper laquestione dello spostamento momentaneo deldiin via Delcogliano.L’è stato molto costruttivo, con i diversi temi toccati sulle motivazioni adottatedall’amministrazione Mastella che, ha cercato più soluzioni per poter considerare anche una soluzione alternativa a via Delcogliano per la giornata del venerdì. Nonostante le diverse ipotesi considerate con i diversi spazi valutati, compreso, non erano tali da poter essere tecnicamente idonei al fine di rispettare gli spazi e le condizioni previste dalle norme in questioni.Pertanto il rappresentante degli operatori commerciali, nella reciproca correttezza e in piena continuità del normale e costruttivo confronto tra le parti e in pieno accordo con tutti gli operatori commerciali, hanno deciso di revocare lapacifica già indetta nei giorni scorsi.