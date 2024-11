Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi 98-86, Eurolega basket in DIRETTA: quinta vittoria stagionale dei meneghini, Delay e Mirotic ancora decisivi

22:23 TOP SCORER: Milano: 22 LeDay, 20 Mirotic, 16 Brooks / Maccabi Tel Aviv: Hoard 20, Sorkin 14, Randolph 13 Finisce qui: l'Olimpia Milano batte nettamente il Maccabi Tel Aviv per 98-86 e trova la quinta vittoria stagionale! 98-86 Risponde con la stessa moneta David De Julius. 98-83 FABIEN CAUSEUR! TRIPLA. 95-83 Dentro il libero aggiuntivo, con il playmaker della Nazionale che sale a quota 12 punti. 94-83 NICO MANNION COL FALLO! E' PROBABILMENTE IL COLPO DEL KO, Milano 92-83 Sorkin da due. 92-81 FABIEN CAUSEUR! Milano PROVA LA FUGA DECISIVA. 90-81 Appoggio di Nikola Mirotic, che aggiorna il bottino personale a quota 20 punti.