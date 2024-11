Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 4-6, Europei curling 2024 in DIRETTA: mano rubata dagli elvetici nel nono end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44: Due stone svizzere a punto dopo 7 tiri.15.38:svizzeri che aumentano il vantaggio sul 4-6 e adesso si fa durissima per gli azzurri che si giocano tutto nell’ultima15.33: Serve un tiro di precisione a Retornaz per il doppio punto azzurro.15.32: Schwartz piazza la stone al centro della casa.15.30: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend15.27: Sempre una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del penultimo end15.23: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri delend15.19: Riesce la doppia bocciata a Retornaz, laprende il punto e torna avanti 4-5. Ora agli azzurri serve il doppio punto nel prossimo end15.16: Stonea punto quando mancano gli ultimi quattro tiri dell’ottavo end15.