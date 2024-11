Lazio Baroni punta il Bologna | Dia e Pedro in gruppo

Leggi su Sportface.it

Con la sosta per le nazionali giunta al termine lasi prepara alla ripresa del campionato, dove è attesa dalla sfida contro il. Marcodeve fare i conti con acciacchi e infortuni; su tutti quello di Nuno Tavares, che dovrebbe restare fuori almeno per i prossimi due impegni, oltre a quello, ben più grave, di Gaetano Castrovilli. Le buone notizie per il tecnico biancoceleste arrivano da Boulaye Dia e: il primo ha svolto l’intera seduta con il, mentre il secondo, dopo un inizio di lavoro differenziato, si è unito ai compagni per il resto della sessione. Il tecnico ha dunque recuperato quasi tutte le pedine del suo scacchiere, fatta eccezione per Valentin Castellanos: l’attaccante dei capitolini è rientrato nella Capitale e da venerdì sarà regolarmente a disposizione di