La madre di Larimar Annaloro è sicura si tratti di omicidio | So chi è stato mia figlia non si è suicidata La scuola l’ha lasciata sola – Il video

«È impossibile che una ragazza di quindici anni usi un metodo così violento per suicidarsi. Lo dimostra il modo in cui è stata trovata». Sono queste di Johary, ladi, la quindicenne trovata impiccata il 5 novembre nel giardino di casa a Piazza Armerina (Enna). Laè intervenuta questa mattina nella trasmissione Mattino 4, condotta da Federica Panicucci e Francesco Poletti ribadendo di non credere all’ipotesi secondo cui la 15enne si sarebbe. «era stata minacciata di morte lo stesso giorno a», ha aggiunto Johary. «Abbiamo parlato con gli inquirenti, facendo nomi e cognomi di chi sospettiamo sia. Nella rete del nostro giardino ci sono buchi che permettono a chiunque di entrare, e abbiamo trovato la stanza di miaa soqquadro».