Kim Kardashian in pose sexy con il robot Tesla da 30 mila dollari le foto indignano gli utenti | È disturbante

Una giacca imbottita che sembra nascondere il Senza veli, collant che lasciano intravedere l’intimo e sguardo sensuale, quasi a mimare un incontro romantico. Alle sue spalle, unda 30all’interno di un’auto dell’omonimo marchio: è questo il set dell’ultimo serviziografico a cui si è sottoposta Kim.Diversi gli scatti di cui l’influencer 44enne è stata co-protagonista insieme a Optimus (questo il nome dell’umanoide metallico di): uno in cui posa sulle gambe del, altri in cui sono mano nella mano, poi quello in cui il botè seduto sul posto del conducente, mentre lei è in piedi appoggiata alla portiera del lato posteriore.in cui Kim sembrerebbe voler mostrare l’inizio di una storia d’amore con lo stesso. Al punto che gli stessi fan della star di Thes hanno definito “strano“, “imbarazzante” o “spaventoso“.