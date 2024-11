Inter-news.it - Jacobelli: «Lautaro Martinez tra i top del mondo. Inter, stacanovista»

Leggi su Inter-news.it

Il giornalista Xavierfa il punto a Sky Sport sulle prestazioni di. Focalizzandosi in particolar modo su questo inizio di stagione e sulle grandi prestazioni con la maglia dell’Argentina– Nonostante qualche tifoso non sia particolarmente contento delle prestazioni di questo inizio di stagione,continua a raccogliere attestati di stima. Settimo al Pallone d’Oro, l’argentino continua a stupire anche con la maglia della sua nazionale. E proprio di questo ha parlato il giornalista Xavier, sottolineando tutte le qualità di un giocatore fondamentale per club e nazionale: «gioca male molto raramente. È unosia in nazionale, sia con l’. È il miglior marcatore straniero nella storia nerazzurra. Poi c’è tutto quello che ha vinto con entrambe le squadre in questi anni.