Il portiere e altri tra giocatori e dirigenti puniti dal giudice sportivo per le proteste a fine gara. Atletico, quattro giornate di stop a Pompei

Non si aspettavano sconti dale tanto è stato, anzi allaè arrivata un’autentica ‘mazzata’ sull’Ascoli.alThomasespulso per, una al difensore Leonardo Nonni per doppia ammonizione,turni al vice allenatore Alex Simoni pere due mesi di squalifica, fino al 19 gennaio 2025, per il dirigente Tonino Federici per aver rivolto espressioni minacciose e offensive nei confronti della terna arbitrale. In, ammenda di 1.500 euro alla società del Patron Graziano Giordani, perché alcuni sostenitori hanno rivolto espressioni minacciose nei confronti della terna cercando di venire a contatto con gli ufficiali di. Insomma, dopo il danno procurato dal direttore diVelocci di Frosinone, è arrivata anche la ‘beffa’ del