Nerdpool.it - I Simpsons: una storica voce dice addio dopo 35 anni

Leggi su Nerdpool.it

35di fedeltà a I, Pamela Hayden,di Milhouse Van Houten, annuncia il suoalla serie. L’iconico personaggio, noto per essere il migliore amico di Bart e per la sua cotta mai troppo segreta per Lisa, è uno dei volti più riconoscibili e amati di Springfield. La notizia, comunicata ufficialmente da Hulu, segna la fine di un’epoca per il celebre show animato, uno dei più longevi nella storia della televisione.Hayden, oltre a dare vita a Milhouse, ha prestato la suaanche a Jimbo Jones e ai fratelli Rod e Todd Flanders. Questolascia aperta la domanda sul futuro dei personaggi interpretati dall’attrice: verranno riassegnati ad altri doppiatori o usciranno di scena con il prossimo episodio?I: longevità e cambiamenti nel CastCon 35 stagioni alle spalle e una 36ª già confermata, Iha affrontato diverse sfide legate al cambio di voci nel corso degli