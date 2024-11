Gaeta.it - I migliori istituti scolastici di Roma e provincia: edizione 2024 di Eduscopio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’di, il progetto della Fondazione Agnelli, offre un’analisi approfondita delle scuole italiane in grado di preparare al meglio gli studenti per il futuro universitario e lavorativo. Questaevidenzia le scuole die della sua, presentando sia conferme suiche alcune new entry significative. Di seguito vengono analizzati i risultati, suddivisi per tipologia di indirizzo scolastico.Licei classici: conferme e novitàNell’ambito dei licei classici a, l’Ennio Quirino Visconti e il Terenzio Mamiani si confermano i, mantenendo rispettivamente il primo e il secondo posto rispetto all’analisi bias due anni. Nonostante il podio fosse stabile, al terzo posto si registra un cambio importante, con il Torquato Tasso che scala le posizioni, dimostrando di offrire una formazione eccellente capace di soddisfare le aspettative degli studenti.