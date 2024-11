Ilveggente.it - Getafe-Real Valladolid, Liga: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quattordicesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00:, diretta tv e streaming.Ritornano i campionati dopo l’ultima pausa per le nazionali – si torna a marzo – e laapre venerdì sera con un tutt’altro che entusiasmante scontro:non è che dia l’idea di una partita ricca di emozioni.: tv,(AnsaFoto) – Ilveggente.itAnche perché le duelottano per la salvezza: dieci punti per i padroni di casa che sono fuori dalla zona rossa solamente per la differenza reti. Uno in meno per gli ospiti che, in questo momento, sarebbe nella Segunda Division. Sì, evidente che non ci si possa aspettare chissà quale spettacolo da questo match. Però c’è una squadra favorita.