Enna la mamma della 15enne trovata morta | Minacciata a scuola so chi è stato

Proseguono le indagini sulla morte Larimar Annaloro, la 15 enneimpiccata a un albero il 5 novembre a Piazza Armerina, in provincia di. “Non si esclude l’omicidio, perché è impossibile che una ragazza di quindici anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita. E lo dimostra il modo in cui è stata. Abbiamo dei sospetti su chi possa essereperché abbiamo scoperto che mia figlia è statadi morte quel giorno a. Non posso dire su chi cadono i miei sospetti ma sappiamo chi possano essere stati. Ho parlato con gli inquirenti. Abbiamo fatto nomi e cognomi“, ha detto lagiovane nel corsotrasmissione ‘Mattino 4’, condotta da Federica Panicucci e Francesco Poletti.“Nella rete del nostro giardino ci sono dei buchi e si può entrare come si vuole, anche saltando.