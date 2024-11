Napolipiu.com - Crespo: “L’Inter può vincere scudetto e Champions” Poi la frecciata al Napoli

L’ex attaccante nerazzurro esalta Lautaro e la squadra di Inzaghi, poi il commento polemico sugli azzurriL’ex attaccante Hernan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi sul potenziale deldi Simone Inzaghi, lanciando anche unaalcapolista.“Io dico che è candidata aloe a lottare per arrivare in finale diLeague”, dichiara convinto l’argentino. “Lautaro garantisce i gol, Thuram è la sua spalla ideale, il gioco che propone il mio amico Simone Inzaghi è perfetto., in Italia, è di gran lunga la squadra più completa e più esperta”.Sul primato degli azzurri,non si scompone: “È ancora presto, i conti si fanno in primavera quando ci sarà la grande volata. Adesso ilè avvantaggiato perché non ha gli impegni internazionali, ma penso chesaprà trovare l’equilibrio”.