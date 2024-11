Calciomercato.it - Come un nuovo acquisto per Thiago Motta: in campo entro la fine dell’anno | CM.IT

La Juve in emergenza per la sfida contro il Milan, anche Vlahovic è ai box: c’è però una buona notizia per l’allenatore bianconeroLa Juventus dovrà rinunciare anche a Dusan Vlahovic per la partitissima di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan. Il serbo si è infortunato nella parentesi con la sua nazionale e sarà out alla ripresa del campionato.(LaPresse) – Calciomercato.itUn’altra tegola per, con gli esami svolti martedì al J-Medical che hanno comunque escluso lesioni per il centravanti numero nove. Vlahovic salterà l’anticipo di Serie A con il Milan, ma potrebbe già recuperare per la sfida della prossima settimana in Champions League in casa dell’Aston Villa. Intanto l’allenatore bianconero dovrà fare di necessità virtù e alla Continassa sta sperimentando nuove soluzioni per ovviare all’assenza dell’ex Fiorentina nella sfida del Meazza.