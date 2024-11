Terzotemponapoli.com - Come si muoverà il Napoli sul mercato?

siilneldi riparazione? Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttoweb.com. Ilnon si ferma agli acquisti estivi e pensa arinforzare la squadra durante ildi gennaio. Perché quasi certamente arriverà un terzino destro, dopo che in estate c’erano starti diversi interessamenti ma nessun affondo. Di Lorenzo è oramai utilizzatobraccetto di destra – quando c’è la difesa a tre – e qualche volta viene utilizzato Politano in una posizione da difensore. Chi è Devyne RenschL’unica altra alternativa è Mazzocchi che, però, non ha i galloni del titolare. Uno dei nomi più interessanti è quello di Devyne Rensch, dell’Ajax, ventun anni e da ben quattro in prima squadra, riuscendo anche ad arrivare in Nazionale nel corso del 2021 quando era appena diventato maggiorenne.