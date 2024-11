Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pidcock: "Precedenza alla strada: sogno una Classica Monumento"

Roma, 21 novembre 2024 - Del Tomdel 2024 si è parlato di più a bocce ferme che durante una stagione tutt'altro che memorabile a livello personale e di Ineos Grenadiers. Prima la mancata convocazione per il Giro di Lombardia 2024, con tanto di lamentale via social, e poi, quasi in contemporanea, i rumor di un passaggio al Q36.5 Pro Cycling Team. Poi è arrivata una fase di calma apparente, anche se il diretto interessato ci ha tenuto a ribadire che i problemi con la squadra britannica non sono tutti andati via. Anzi. Nonostante tutto, però,, oro olimpico nel cross-country, sogna un 2025 di ben altri colori. I dettagli "Vincere nella mountain bike per certi versi è stato un sollievo, ma allo stesso tempo mi sono sentito come se avessi solo rispettato le aspettative. Inoltre, suho ottenuto poco e quindi l'anno è stato agrodolce".