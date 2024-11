Ilrestodelcarlino.it - Bagnarelli: “Nei disegni cerco i contrasti”

Bologna, 21 novembre 2024 – “Io parto da un’immagine, da come vorrei che finisse una storia. E procedo a ritroso, cercando di capire come siamo arrivati fino lì. È più difficile, invece, che abbia già prima l’intenzione di trattare una tematica particolare”. Bianca, illustratrice, è salita alla ribalta del grande pubblico dopo la pubblicazione della prima copertina 2024 del New Yorker. Nel disegno, una giovane scrive al computer mentre fuori scoppiano i fuochi artificiali e nella metropoli si festeggia il Capodanno: una sintesi perfetta del lavoro precario.ha in corso una mostra allo ‘Spazio &’ (via Guerrazzi 1) fino al primo dicembre, e ha presentato il suo ultimo graphic novel Animali domestici (Coconino Press) a Lucca Comics. Oggi è ospite del nostro podcast il Resto di Bologna.