Al lavoro per la pulizia dei fossi: un operaio investito dall'auto

Sirene spiegate ieri nel primo pomeriggio lungo via Jesi, tra Casenuove e Cucchiarello, alla periferia di Osimo. Un pedone, 30enne del fabrianese, è statoda una Opel. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della macchina in transito, 88enne del posto, avrebbe provato invano a sterzare verso il fosso laterale ma senza riuscire ad evitare l’impatto. L’stava gestendo la viabilità a senso unico alternato per consentire ildideicommissionati dalla Provincia ad una ditta privata. Sembra proprio l’auto, che seguiva un mezzo pesante, si sarebbe accorta all’ultimo del mezzo escavatore e per evitarlo avrebbe colpito il pedone che aveva in mano la paletta per far passare le auto lungo la strada provinciale Valmusone, vicino al Palabaldinelli di Villa.