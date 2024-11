Movieplayer.it - Wicked debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto, sarà il film delle feste?

Leggi su Movieplayer.it

Il musical di Jon M. Chu ha conquistato il pubblico dopo le anteprime e si prepara a sfidare Il Gladiatore al box-office Mancano pochi giorni all'arrivo nelle sale dell'adattamento di Jon M. Chu dell'amato musicale dopo un tour stampa degno di quello di Barbie, ildella Universal Pictures è stato appena presentato in anteprima con unassolutamente magico per il pubblico.presentato in tutto il mondo il 22 novembre (lo stesso giorno de Il Gladiatore 2 negli Stati Uniti), ma l'adattamento del musical ha già iniziato a essere proiettato. Su, ildel pubblico è disponibile ed è quasi: 99%, il che gli ha già fatto guadagnare il badge Verified Hot. Anche il .