Tre figlie ed ecco quanti soldi ho in banca Morgan che fine ha fatto perché non lavora più

Leggi su Caffeinamagazine.it

Della famiglia quella che è più sotto i riflettori in questo preciso momento è Anna Lou Castoldi, la figlia die Asia Argento. Non nuova al mondo della tv, sta partecipando all’edizione in corso di Ballando con le Stelle e stando a quanto raccontato da lei stessa il suo papà sarebbe molto fiero di lei e del percorso che sta facendo nello show di Milly Carlucci.Se c’è una possibilità che il cantante e musicista balli con la figlia nella serata in cui i parenti “sorprenderanno” i concorrenti? A questo proposito, intervistato da Novella 2000,ha spiegato che si sentirebbe più a suo agio se con lui ci fosse anche l’ex compagna: “Io a Ballando ci vorrei andare con Asia”.Leggi anche: “Con lui”. Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo: più giovane, sportivo,chi èoggi: “Ho 50 euro sul conto”Ma nell’intervista ha parlato anche della delicata situazione che sta vivendo.