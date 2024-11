Teatro | Annamaria Russo porta in scena Masaniello al Pozzo e il Pendolo

Leggi su Ildenaro.it

Aveva ventisette anni, faceva il pescatore e vendeva pesce al mercato. In dieci giorni riuscì a regalare un sogno ai napoletani, un sogno bello da far paura, tanta paura che i suoi stessi concittadini decisero di distruggere il sogno e quel folle che aveva permesso loro di sognarlo.Questa, a riassumerla in poche righe, fu la rivoluzione di Tommaso Aniello d’Amalfi, detto, che rivivrà ale ildi Napoli, venerdì 22 novembre 2024 alle ore 21.00 (in replica sabato 23), nello spettacolo, con la drammaturgia e la regia di.L’allestimento vedrà interpreti, in, Alessio Sica, Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Gennaro Monti, Michele Costantino, Vincenzo D’Ambrosio, Lorenzo Neri, con le musiche e il progetto sonoro a cura di Gennaro Monti, le luci di Amedeo Carpentieri.