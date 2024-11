Tvzap.it - Sanremo 2025, i papabili co-conduttori: quali sono i nomi in lizza

Leggi su Tvzap.it

News Tv.. Cresce l’attesa per la settantacinquesima edizione del Festival di. Il conduttore e direttore artistico sarà Carlo Conti, ma c’è grande curiosità per sapere chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston durante le cinque serate della nota kermesse musicale. (Continua.)Leggi anche:, spuntano i primi: gli artisti inper il festivalLeggi anche:ne, per Rai Sport si annuncia una rivoluzione: chi è inper la direzioneTutto suIl Festival disarà la 75° edizione della nota kermesse musicale e si terrà ovviamente al Teatro Ariston died in diretta in prima serata su Rai 1. La RAI aveva inizialmente annunciato che la gara si sarebbe tenuta dal 4 all’8 febbraioma le datestate poi modificate dall’11 al 15 febbraio in quanto coincidevano con i quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi sui canali Mediaset.