Bergamonews.it - Pugni in faccia alla compagna di fronte ai bambini, arrestato 53enne di Martinengo

Leggi su Bergamonews.it

. Martedì (12 novembre) i carabinieri di hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, nei confronti di un uomo di 53 anni, di nazionalità italiana, residente a, in seguitodenuncia della vittima, una donna che ha trovato la forza di raccontare le violenze subite in tanti anni.Dopo la denuncia, la donna era stata collocata in una struttura protetta. Le aggressioni verbali erano iniziate dal 2013, anno dell’inizio della convivenza tra i due. Con la nascita della loro figlia, nel 2014, l’uomo, in diverse occasioni, picchiava lasenza neanche preoccuparsi della presenza della bimba che assisteva quindi alle violenze.Le liti erano frequenti e, in varie occasioni, scaturivano da incomprensioni sull’educazione degli altri due figli conviventi, avuti ddonna da precedente matrimonio e che all’epoca dei fatti erano minorenni.