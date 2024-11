Ilgiorno.it - “Pesciolino“ re di Comasina. In casa un bunker blindato

Il nascondiglio era in un ripostiglio, tra la lavatrice e un mobiletto. Lì, nell’angolo, i finanzieri hanno scovato una sorta di passaggio segreto, che custodiva anche una pistola in una valigetta. Affacciandosi oltre quel muro posticcio, gli investigatori si sono ritrovati in un vano delle dimensioni della tromba di un ascensore, con una luce in cima che si poteva accendere con un interruttore sistemato dietro lo stipite. Il miniè stato scovato nell’appartamento di piazza Gasparri in cui viveva Andrea Rozzo alias "", arrestato l’altro ieri a valle dell’operazione che ha smantellato alcuni gruppi di trafficanti di cocaina e hashish sulla piazza milanese: stando a quanto cristallizzato dalle indagini, il quarantaseienne avrebbe rimpiazzato Davide Flachi nella mappa del potere del quartiere