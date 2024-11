Ilfattoquotidiano.it - Marcus Thuram: “Un calciatore contemporaneo deve esporsi su tematiche politiche e sociali”

L’attaccante dell‘Inter e della Nazionale franceseè stato eletto “Uomo dell’anno” dalla rivista GQ. Oltre che per le grandi doti calcistiche e i successi ottenuti, l’anno di Tikus fuori dal campo è stato altrettanto significativo. Il numero 9 è stato impegnato dal punto di vista sociale e politico, confermando di essere uncon una coscienza critica non banale.Se il francese è la persona che ammiriamo oggi, losoprattutto al padre Lilian che non è stato solo un delizioso ed efficacissimo difensore: è stato un protagonista delle prime vere battaglie antirazziste ambientate nel mondo del calcio, è stato un uomo-simbolo dell’integrazione possibile attraverso lo sport: “Ho vissuto in Italia, in Spagna, in Germania, in Francia. In tutti questi Paesi ho imparato la lingua e ad amare le tradizioni locali, soprattutto il cibo.