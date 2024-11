Lettera43.it - Manifest è la parola dell’anno 2024 per il Cambridge Dictionary

Ilha sceltocome. Intesa nella sua accezione verbale, indica «sognare o volere che qualcosa esista» e ha ricevuto un’incredibile spinta sui social media da parte di celebrità come Dua Lipa o Simone Biles. «Il suo uso è notevolmente cresciuto», ha spiegato al Guardian Wendalyn Nichols, responsabile editoriale dell’istituzione britannica, tanto che negli ultimi mesi si sono registrate oltre 130 mila ricerche. «Dimostra come il significato di un termine possa cambiare nel corso del tempo». Diffuso già nel Trecento e poi utilizzato dai grandi della letteratura inglese come Chaucer e Shakespeare seppur come aggettivo e sostantivo, ha oggi guadagnato spazio soprattutto su TikTok associandosi alla spiritualità. Parallelamente, il Collinsha selezionato Brat in virtù del successo dell’album omonimo di Charli XCX.