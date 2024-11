Liberoquotidiano.it - Legni Preziosi: il Barocco ritrovato al Museo Castromediano di Lecce

(Adnkronos) -, 20 novembre 2024. Dal 21 novembre, fino al 18 dicembre 2024, il, Pinacoteca "Antonio Cassiano" diospita in anteprima assoluta "": daldell'Italia meridionale, l'esposizione di tre preziose sculture votive in legno policromato, restituite ai colori e alle dorature originali grazie al lavoro del centro interdisciplinare M.O.S.A.I.C. (con i fondi del Piano Nazionale della Ricerca) e per la prima volta esposte al pubblico.Le tre importanti sculture in legno policromato di età barocca sono state restaurate dal centro M.O.S.A.I.C. (Multidisciplinary Organization for Studying and Analyzing materials in Art and Conservation), nato dalla collaborazione dell'Università del Salento con il Polo Bibliomuseale della Puglia e la Provincia di