Leggi su Cinefilos.it

di, X-Men e deldalediha fatto un’apparizione virtuale in diretta all’apertura del Disney APAC Content Showcase, tenutosi a Singapore, e hato del futuro del MCU in vista dell’uscita di The: First Steps l’anno prossimo. Indossando un berretto blu deii Quattro, ha indicato il cappello quando gli è stato chiesto per quale titolo Marvel era più emozionato nel 2025.“stiamo portando la Prima Famiglia della Marvel nel MCU”, ha detto. “Si concludono la prossima settimana, il film uscirà la prossima estate e poi tutti quei personaggi andranno direttamente nei prossimi film di Avengers, quindi sono molto emozionato per il futuro deii Quattro”.Il film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner e altri in un cast corale.