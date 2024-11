Gaeta.it - Il futuro professionale dei giovani: gli Italian Port Days promuovono le attività portuali

Facebook WhatsAppTwitter In un mondo del lavoro in continua evoluzione, è fondamentale per icomprendere le diverse opunità professionali che possono emergere dalleuali. Gli, un’iniziativa di Assoi collegata all’Autorità di Sistemauale del Mar Adriatico Centrale, hanno rappresentato un’occasione preziosa per far conoscere il mondo del lavoro legato aii. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di vari enti, tra cui l’Ufficio delle Dogane di Pescara, il quale ha presentato le proprie funzioni neii di Ortona e Pescara.Il primo incontro alo di OrtonaIl primo incontro si è svolto nella suggestiva cornice delo di Ortona, dove il responsabile della sezione locale dell’Agenzia ha incontrato gli studenti dell’Istituto Nautico “Acciaiuoli”.