Fermignanese tallonata da Jesi che soffia sul collo

In vetta a respirare aria buona c’è sempre la, ma si è avvicinata lana e ora la distanza tra le due è di un solo punto. Terzo posto per il Vismara (a meno 3 dalla capolista). Dopo 11 partite tra la vetta e la coda, dove staziona l’Appignanese, la differenza è di 17 punti. Il derby tra la capolista e la Pergolese è finito a reti inviolate. "Partita un po’ sottotono da parte nostra – spiega il mister dellaSimone Pazzaglia- soprattutto per merito della Pergolese che ci ha chiuso bene tutti gli spazi concedendoci poche occasioni da goal". Pari e patta anche nel derby tra il Sant’Orso e il Tavullia Valfoglia con quest’ultimi ad occupare il quinto posto della graduatoria. Buon pari anche se con rammarico (un rigore sbagliato e altre opportunità per chiudere il risultato) per il Villa San Martino in quel di Sassoferrato Genga.