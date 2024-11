Lapresse.it - Elezioni Regionali, Schlein: “Vittorie collettive, ogni forza ha contribuito”

All’indomani della vittoria del centrosinistra allein Emilia Romagna e in Umbria è tempo di riflessioni e analisi. Anche su cosa ha – evidentemente – funzionato. Per la segretaria del Pd Ellysi tratta di una vittoria frutto di “unità” e “umiltà”. Una “vittoria plurale e collettiva a cui hannotutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”. Analizzando i dati,evidenzia come questi “confermano che il Pd è il perno della costruzione dell’alternativa alle destre”. Quelle allesonodi “tutte le forze progressiste che hannoa costruire l’alternativa. C’è un Pd che ha rialzato la testa, ritrovato un’anima, un profilo chiaro e una connessione con la nostra gente che sa da che parte trovarci”.