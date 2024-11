Liberoquotidiano.it - "Covid, la partita non è ancora chiusa": Federico Rampini sgancia la bomba

Dopo le elezioni negli Stati Uniti, sono i giorni in cui la prossima squadra di Donald Trump va componendosi. Tra i nomi più dibattuti e controversi quello di Robert Kennedy Jr, che sarà il prossimo ministro alla Sanità. Personaggio controverso, bollato dall'internazionale progressista come una sorta di pericolo svitato, punto e stop. Eppure perle cose non sono così semplici. Della squadra di Trump e di Kennedy Jr se ne parla a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, la puntata è quella di mercoledì 20 novembre. Emuove da una considerazione molto interessante: "Una premessa, forse questa nomina di Robert Kennedy jr al dicastero della sanità è una conferma che non abbiamo veramente chiuso lacon la pandemia. Ci sonotante cose non risolte della vicenda-, il bilancio è stato accantonato un po' frettolosamente", spiega il giornalista del Corriere della Sera.